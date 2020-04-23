Kocaeli'de balkonlarda İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Kocaeli'de balkonlarda İstiklal Marşı okundu

KOCAELİ'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda vatandaşlar saatler 21.00'i gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu.

Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kentte balkonlarda kutlandı. Gün içerisinde evlerini Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle süsleyen vatandaşlar, saatler 21.00'i gösterdiğinde evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Bazı cadde ve sokaklarda meşale yakan mahalle sakinleri, balkonlarından marşlar söyleyerek bayramı kutladı.