Kocaeli'de bankamatik hırsızlarını bekçiler yakaladı - Son Dakika
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Kocaeli'de bankamatik hırsızlarını bekçiler yakaladı

6 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde görev yapan mahalle bekçileri, bir bankamatiğe kartları sıkıştırarak almaya yarayan aparat yerleştiren 2 kişiyi yakaladı.

Kocaeli'de bankamatik hırsızlarını bekçiler yakaladı, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde görev yapan mahalle bekçileri, bir bankamatiğe kartları sıkıştırarak almaya yarayan aparat yerleştiren 2 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, sabah saatlerinde eldiven giymiş ve yüzleri gizlenmiş halde bankamatiklere kartları sıkıştırarak almaya yarayan aparat yerleştiren M.A. ve D.A'yı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin aracında yapılan aramada kart kopyalamaya yarayan cihazlar ve farklı kişilere ait 7 kredi kartı bulundu.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Emek Mahallesi, Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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