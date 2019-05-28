Kocaeli'de baraka yangını

Karamürsel
ilçesinde çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Kayacık
mahallesi Ahmet Taşçı
Caddesi'nde Fatih
Volgan'ın (65) yaşadığı barakada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Volgan'ın barakada olmadığı sırada çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye
ekiplerinin müdahale ettiği yangında baraka tamamen yandı.
Fatih Volgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süreliğine dışarıya çıktığını, geldiğinde barakanın yandığını gördüğünü söyledi.
Barakanın yandığını görünce çok üzüldüğünü aktaran Volgan, "Her şeyim bir anda yok oldu gitti. Hiçbir gelirim yok, önümüzdeki aylarda 65 yaş maaşı bağlanacak. Nasıl geçindiğimi ben bile bilmiyorum. Bir şekilde geçinmeye çalışıyorum. Burada köpek ve kedilerimle yalnız yaşıyorum." diye konuştu.
Yangının şokunu üzerinden atamayan yaşlı adam, barakasının ve eşyalarının tamamen yandığını belirterek, gözyaşı döktü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.