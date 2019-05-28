Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de baraka yangını
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Kocaeli'de baraka yangını

1 saat önce

Karamürsel ilçesinde çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

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Karamürsel ilçesinde çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Kayacık mahallesi Ahmet Taşçı Caddesi'nde Fatih Volgan'ın (65) yaşadığı barakada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Volgan'ın barakada olmadığı sırada çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında baraka tamamen yandı.
Fatih Volgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süreliğine dışarıya çıktığını, geldiğinde barakanın yandığını gördüğünü söyledi.
Barakanın yandığını görünce çok üzüldüğünü aktaran Volgan, "Her şeyim bir anda yok oldu gitti. Hiçbir gelirim yok, önümüzdeki aylarda 65 yaş maaşı bağlanacak. Nasıl geçindiğimi ben bile bilmiyorum. Bir şekilde geçinmeye çalışıyorum. Burada köpek ve kedilerimle yalnız yaşıyorum." diye konuştu.
Yangının şokunu üzerinden atamayan yaşlı adam, barakasının ve eşyalarının tamamen yandığını belirterek, gözyaşı döktü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:44 Kaynak: AA
İtfaiye, Fatih, Karamürsel, Güncel
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