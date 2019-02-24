Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Barda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'de Barda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

12 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde barda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Barda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde barda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Paşa Mahallesi Yavuz Sokak'taki barda, akraba oldukları öğrenilen Sinan Y. ile Abdullah S, Orhan C. ve Ahmet Saadettin C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan Y, yanında bulunan silahla 3 kişiyi vurarak, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Abdullah S, Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyı gerçekleştiren Sinan Y'nin olay yerinden kaçarken kullandığı araçla Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde kaza yaptığı, daha sonra ticari taksiye binip uzaklaştığı öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kavganın, aralarındaki husumetten kaynaklandığı öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:34 Kaynak: AA

Kemal Paşa Mahallesi, İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
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