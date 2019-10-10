Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eylem ve gösterileri yasaklandı
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eylem ve gösterileri yasaklandı

Kocaeli'de 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eylem ve gösterileri yasaklandı

19 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Valiliği, Barış Pınarı Harekatını protesto etmek amacıyla yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Kocaeli'de 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eylem ve gösterileri yasaklandı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Valiliği, Barış Pınarı Harekatını protesto etmek amacıyla yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.


Dün öğlen saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatını başlattı. 'Barış Pınarı Harekatı'na yönelik protesto amaçlı, sivil toplum kuruluşları ve şahıslar tarafından düzenlenebilecek eylem, etkinlikler ve basın açıklamaları yasaklandı. Bu suretle farklı grupların karşı karşıya gelmemesi sağlanmış olacak.


Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatını protesto etmek amacıyla Kocaeli genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantılar, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma gibi eylem ve etkinlikler ile eylem ve etkinliklere destek vermek amacıyla gelen araç ile şahısların il sınırlarına girişleri 10-24 Ekim tarihleri arasında 15 günlüğüne yasaklandı. - KOCAELİ

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
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