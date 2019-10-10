Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 'barış pınarı' kara propagandasına 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'barış pınarı' kara propagandasına 2 gözaltı

Kocaeli'de 'barış pınarı' kara propagandasına 2 gözaltı

59 dakika önce

KOCAELİ'de, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

Kocaeli'de 'barış pınarı' kara propagandasına 2 gözaltı, System.String[]

KOCAELİ'de, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili kara propaganda ve terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Gebze ve Darıca'daki evlerine düzenlenen baskınla 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, yasaklı yayınlar ile dijital materyal ele geçirildi.


Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:37 Kaynak: DHA
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