Kocaeli'de 'barış pınarı' kara propagandasına 2 gözaltı
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KOCAELİ'de, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:37 Kaynak: DHA
KOCAELİ'de, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili kara propaganda ve terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Gebze ve Darıca'daki evlerine düzenlenen baskınla 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, yasaklı yayınlar ile dijital materyal ele geçirildi.
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