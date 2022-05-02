Kocaeli'de bariyere çarpan hafif ticari araçta sürücü ile eşi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi hastaneye kaldırıldı.
Yenişehir Mahallesi D-100 karayolu Akçakocabey Viyadüğü mevkisinde Niyazi A. (74) yönetimindeki 41 PV 777 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle yan yoldan viyadüğe bağlantı noktasında bariyere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan eşi Raife A. (73), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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