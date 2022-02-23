Kocaeli'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki kişi yaralandı

23.02.2022 10:05
Kocaeli'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Güney yan yolda seyreden S.A. idaresindeki 20 K 8783 plakalı hafif ticari araç, Barış Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan E.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Tragger, Kocaeli, Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki kişi yaralandı - Son Dakika


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