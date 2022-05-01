Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki anne ve kızı yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki anne ve kızı yaralandı

01.05.2022 18:42
Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki anne ve kızı yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bariyere çarparak yaralanan otomobildeki anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bariyere çarparak yaralanan otomobildeki anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

D-130 kara yolunda Yalova istikametinde ilerleyen İzzet A. yönetimindeki 41 RC 393 plakalı otomobil, Halıdere Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.

Yaralanan sürücünün eşi Yıldız A. ile kızları Sümeyye A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Otomobil, Kocaeli, Yalova, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki anne ve kızı yaralandı - Son Dakika


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