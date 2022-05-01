Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki anne ve kızı yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bariyere çarparak yaralanan otomobildeki anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.
D-130 kara yolunda Yalova istikametinde ilerleyen İzzet A. yönetimindeki 41 RC 393 plakalı otomobil, Halıdere Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.
Yaralanan sürücünün eşi Yıldız A. ile kızları Sümeyye A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anne ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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