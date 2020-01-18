Kocaeli'de bariyerin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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Kocaeli'de bariyerin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:50 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Güney yönetimindeki 06 DN 2344 plakalı otomobil, D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bariyerin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Güney, 112 Acil Servis ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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