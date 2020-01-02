Kocaeli'de bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden Adem Sözer (45) idaresindeki 54 VH 990 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 44 Evler sapağı bağlantı yolu ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık görevlilerince müdahalesin olay yerinde yapılan Sözer, kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normal döndü.