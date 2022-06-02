Kocaeli'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden M.T. yönetimindeki 34 UU 637 plakalı motosiklet, Osmangazi Köprüsü yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle M.T. ile yanındaki E.Ç. yola savruldu.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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