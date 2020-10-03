Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Aracın çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan ve emniyet şeridine düşen aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine giden Ahmet T'nin kullandığı 34 PC 5084 plakalı otomobil D-100 kara yolu Muallimköy mevkisinde bariyerlere çarptı.

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