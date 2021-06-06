Bariyerlere çarpan panelvan dere kanalının üzerinde asılı kaldı: 1 yaralı - Son Dakika

İtfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücü Adem K, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor