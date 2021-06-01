Kocaeli'de bariyerlere çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Kenan I. idaresindeki 16 ET 518 plakalı panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sultan Orhan geçişinde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif şekilde yaralanan Kenan I. sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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