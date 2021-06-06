Bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki iki kardeş yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönünde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Sürücü Serkan K'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazada, sürücü Serkan K. ile otomobilde bulunan ağabeyi Serdar K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Serkan K. yönetimindeki 34 EN 3114 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Sultan Orhan Mahallesinde, bariyerlere çarparak takla attı.

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