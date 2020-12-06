Kocaeli'de Başhekim Prof. Dr. Mustafa Güneş'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Kocaeli'de Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ateşlenmesi üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını, test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
İlaç tedavisine erken evrede başladığına değinen Güneş, hafif ağrıları bulunduğunu, tedavi sürecinin evinde devam ettiğini dile getirdi.
- Kaynak: AA
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