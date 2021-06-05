Kocaeli'de başlatılan projeyle Ermenistan diasporasının iftiralarına cevap verilecek - Son Dakika

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneğince, Ermenistan diasporasının iftiralarına yayınlarla cevap vermek amacıyla hazırlanan proje hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığına da sunulan "Ermenistan Diasporasının İftiralarına Cevap" projesi, derneğin İzmit ilçesindeki dernek binasında düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, iki ülkenin, bir millet, iki devlet olduğunu söyledi.

Her bireyin tarihe karşı sorumluluğunun bulunduğunu vurgulayan Dündar, bunun için de bilinçli bireylere, çalışmalara ve lobi faaliyetlerine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Dündar, "Asılsız Ermeni İftiralarına Açıklık Getirme" projesini tamamladıklarını dile getirerek, şimdi ise "Ermenistan Diasporasının İftiralarına Cevap" projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

Proje kapsamında Dağlık Karabağ'da Ermenistan tarafından işgal edilen toprakların geri alınmasında bazı şehit aile ve gazi ailelerinin çocuklarını Türkiye'de ağırlayacaklarını aktaran Dündar, bu çocukların Çanakkale, İstanbul, Ankara'yı gezeceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ziyaret etmek istediklerini anlattı.

"İngilizce internet sitesi kuruyoruz. Buradan karşı propaganda olarak çalışmamız olacak"

Proje koordinatörü Alptekin Cevherli de projeyle sözde Ermeni iddialarına cevap niteliğinde kitap basacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İngilizce internet sitesi kuruyoruz. Buradan karşı propaganda olarak çalışmamız olacak. Sosyal medya hesapları üzerinden çalışmalar yapacağız. Sosyal medya için bir haber kanalı kurulacak. Bununla ilgili bir burada bir stüdyo hazırlayacağız. Ermenilerin yaptığı katliamlara yönelik konferans düzenleyeceğiz, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın tezlerini dile getireceğiz. Ayrıca çeşitli broşür, dergi gibi yayınlar hazırlayacağız. Bu konuyla alakalı televizyon programları yapacağız."

Haklı seslerinin dünyaya duyurulması için çalıştıklarını belirten Cevherli, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

"Geçmişimizden eminiz"

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ise Kocaeli'nin sivil toplum kuruluşları açısından güçlü bir yapısı bulunduğuna işaret ederek, sivil toplum kuruluşlarının kentleri, kentlerin de ülkeyi güçlendirdiğini söyledi.

O dönem Ermeni grupların Erzurum, Kars gibi illerde katliamlar yaptığını dile getiren Şeker, sözde Ermeni iddialarına karşı Türkiye'nin arşivlerini açtığını ancak karşı tarafın buna yanaşmadığını kaydetti.

Şeker, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararını kınadıklarını ve reddettiklerini belirterek, "Ermenistan, onun hamisi Amerika kendisine güveniyorsa buyursun Türkiye gibi arşivlerini açsınlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bilim adamları gelsin, incelesin onların çıkaracağı rapor sonucunda karar verilir. Türkiye Cumhuriyeti olarak anlımız açık. Geçmişimizden bu konuda eminiz." değerlendirmesinde bulundu.