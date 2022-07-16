KOCAELİ'DE BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ BAŞLADI - Son Dakika
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KOCAELİ'DE BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ BAŞLADI

16.07.2022 18:35

KOCAELİ TEM yolu geçişinde Kurban Bayramı tatili dönüşü trafiği başladı.

KOCAELİ TEM yolu geçişinde Kurban Bayramı tatili dönüşü trafiği başladı. Yolun 2 şeride düştüğü tüneller bölgesinde yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin İstanbul'a dönüşte oluşturduğu yoğunluklar başladı. TEM yolu İzmit geçişinde Gültepe ve Korutepe tünellerinin de yer aldığı Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 2 şeride düşmesi sebebiyle yoğunluk oluştu. Sürücüler, yoğunluk yaşanan yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi 15 dakikada geçebiliyor. TEM yolu üzerinde sürekli devriye gezen polis ekipleri, trafikte herhangi bir aksama olmaması için çaba gösteriyor. Araç yoğunluğunun gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

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Tatil dönüşü trafik çilesi başladı Tatil dönüşü trafik çilesi başladı 'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE, BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ 'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE, BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOCAELİ'DE BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ BAŞLADI - Son Dakika

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