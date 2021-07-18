Kocaeli'de bayram sürecince toplu ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika

Kocaeli'de Kurban Bayramı süresince belediye otobüsleri, tramvay ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tahir Büyükakın, vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz şekilde sağlamak amacıyla alınan ücretsiz ulaşım hizmeti kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bu kapsamda vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın başladığı 20 Temmuz'dan 23 Temmuz Cuma günü saat 24.00'e kadar ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek.

Ücretsiz ulaşım, bayram süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları, "Eko-mobil" ve "kocaeli.bel.tr" adreslerinde belirtilen pazar tatili sefer saatlerine göre çalışacak.

UlaşımPark A.Ş'ye ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar- Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havalimanı ve 800CK Cebeci-Kefken hatları ise ücretli şekilde hizmet vermeye devam edecek.