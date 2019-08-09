Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de bayram temizliği
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Kocaeli'de bayram temizliği

41 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, il genelindeki birçok farklı noktada temizlik çalışması yapıyor.

Kocaeli'de bayram temizliği, System.String[]

Kurban Bayramı tatilinde birçok birimi ile görevde olacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bayram öncesindeki temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Kocaeli sınırları içerisindeki D-100, D-130 karayolları, otoyol, kavşaklar köprüler, alt ve üst geçitler, mesire alanları, park, sahil, plajlar ve diğer birçok noktada onarım bakım ve mıntıka temizliği yapıyor.Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla vatandaşların, bayram tatilini temiz bir çevrede yaşamasını ve seyahat etmesini amaçlıyor.

SAHİLLER, YOL KENARLARI VE YEŞİL ALANLAR TEMİZLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanları içerisinde olan park, bahçe, mesire alanı gibi birçok yerde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaparken şehrin farklı noktasındaki yol, kavşak, alt ve üst geçitleri ihmal etmiyor. Temizlik çalışmaları kapsamında yeşil alanlar, bakım ve temizliğinde ot biçimi, otların toplanması ve çevre kirliliğine sebep olan maddelerin toplanması gerçekleştiriliyor.

YIL BOYUNCA DEVAM EDİYOR

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, Nisan ve Eylül ayları arasında park, bahçe, mesire alanı ve diğer yeşil alanların ot biçme, yabani otların toplanması ve diğer bakımlara ağırlık veriyor.Tüm bu çalışmaların yanı sıra ekipler yıl boyunca da her 10 günde bir, il genelindeki kavşakların mıntıka temizliğini aralıksız gerçekleştiriyor. Ayrıca gece saatlerinde otomatik sulama sistemiyle tüm kavşaklarda sulama yapılıyor.

Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:00 Kaynak: Bültenler
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