Kocaeli'de bayram temizliği sürüyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, il genelindeki birçok farklı noktada temizlik çalışması yapıyor.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, il genelindeki birçok farklı noktada temizlik çalışması yapıyor.



Kurban Bayramı tatilinde birçok birimi ile görevde olacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bayram öncesindeki temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Kocaeli sınırları içerisindeki D-100, D-130 karayolları, otoyol, kavşaklar köprüler, alt ve üst geçitler, mesire alanları, park, sahil, plajlar, mezarlıklar ve diğer birçok noktada onarım bakım ve mıntıka temizliği yapıyor.



Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla vatandaşların, bayram tatilini temiz bir çevrede yaşamasını ve seyahat etmesini amaçlıyor. Temizlik çalışmaları kapsamında yeşil alanlar, bakım ve temizliğinde ot biçimi, otların toplanması ve çevre kirliliğine sebep olan maddelerin toplanması gerçekleştiriliyor.



Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, Nisan ve Eylül ayları arasında park, bahçe, mesire alanı, mezarlıklar ve diğer yeşil alanların ot biçme, yabani otların toplanması ve diğer bakımlara ağırlık veriyor. Tüm bu çalışmaların yanı sıra ekipler yıl boyunca da her 10 günde bir, il genelindeki kavşakların mıntıka temizliğini aralıksız gerçekleştiriyor. Ayrıca gece saatlerinde otomatik sulama sistemiyle tüm kavşaklarda sulama yapılıyor.



Öte yandan Kurban Bayramı'nda Belde A.Ş.'ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Bayram boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek. Bu doğrultuda bayram süresince 11-14 Ağustos günlerini kapsayacak şekilde parkomatlı otoparklardan ücret alınmayacak. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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