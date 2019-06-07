Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de bayram trafiği artarak devam ediyor
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Kocaeli'de bayram trafiği artarak devam ediyor

1 saat önce

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor.

Kocaeli'de bayram trafiği artarak devam ediyor, System.String[]
Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor.

İstanbul yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine giden tatilciler, 3. günün akşamı dönüş yoluna girmesi sonrası TEM Otoyolunun Kocaeli kesiminde oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor. Tatilcileri taşıyan araçların dönüş yolunda oluşturduğu trafik Uzunçiftlik, Bekirdere, Hatipköy, Hereke ve Dilovası bölgelerinde seyir halinde olan sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Trafikte oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, İstanbul yönünde dönüşe geçen araçların yoğun trafikte yavaş bir şekilde ilerlemeye çalıştıkları görünüyor.

Trafiğin yoğun olduğu alanlarda güzergah boyunca Kocaeli emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipler, olumsuzlukların yaşanmaması adına devriye görevlerini sürdürüyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:37 Kaynak: İHA
İstanbul, TEM Otoyolu, Ramazan Bayramı, Kocaeli, Güncel
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