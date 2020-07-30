Kocaeli'de bayram trafiği normal seyrinde - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik normal seyrinde ilerliyor.

Özellikle tatil günlerinde yoğunluk yaşanan Kocaeli'nin Tütünçiftlik, Kuruçeşme, Hatipköy ve Bekirdere mevkileri de olmak üzere otoyolun ve D-100 kara yolunun hem Ankara hem de İstanbul yönlerinde trafik olağan akışında devam ediyor.

D-130 ile D-605 kara yollarında da trafik normal akışında ilerliyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Sevindikli Kavşağı ile Anadolu Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı arasında Kurban Bayramı dolayısıyla geçici olarak açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nda araçlar rahatlıkla seyrediyor.

İstanbul yönünden Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak gelen araçlar, Çayırköy mevkisinde İzmit'in kuzeyine ve İzmit- Kandıra devlet yoluna, mevcut Anadolu Otoyolu'nun Kandıra ve İzmit Doğu kavşakları arasında İstanbul-Ankara Otoyolu'na bağlanabiliyor.

Bu yolla İstanbul ile Kocaeli arasında yüksek trafik hacmine maruz kalan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yoluna alternatif, hızlı, güvenli ve konforlu yeni bir ulaşım koridoru açılmış oldu.