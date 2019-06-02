Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de bayramda ulaşım ücretsiz
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Kocaeli'de bayramda ulaşım ücretsiz

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan toplu ulaşım araçları, Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olacak.

Kocaeli'de bayramda ulaşım ücretsiz, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan toplu ulaşım araçları, Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların dost ve akrabalarıyla bir araya gelebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla her yıl olduğu gibi ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin aldığı kararla, vatandaşlar 4 Haziran Salı günü başlayacak olan bayramın birinci gününden sona erdiği 6 Haziran Perşembe gününe kadar ücretsiz ulaşımdan yararlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla Ramazan Bayramı'nda belediyeye ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler ücretsiz olacak. Ulaşım Park'a ait Hat 200 İzmit- Kartal, Hat 250 Otogar- Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar - Sabiha Gökçen Havaalanı hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, parkomatların da ücretsiz olacağı müjdesi verildi. Bayram boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:43 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Ekonomi
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