Bu kapsamda Bağırganlı, Seyrek, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışında tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları etkili oluyor.

Kaynak: AA

Karadeniz, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı - Son Dakika

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