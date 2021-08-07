Bazı vatandaşlar araçlarını sağanak ve doluya karşı battaniyelerle korumaya çalıştı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bazı vatandaşlar, araçlarını kuvvetli sağanak ve doludan korumak için battaniyelerle örttü.

Hava sıcaklıklarının günlerdir etkisini artırdığı kentte, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün uyarısının adün gece sağanak etkili oldu.

Karamürsel ilçesinde ise vatandaşlar sağanak ve doludan korumak için araçlarına battaniye örterek önlem almaya çalıştı.

Bir vatandaşın aracının üstüne yatak koyması ve "seni seviyorum" yazılı battaniye ile koruma altına alması ilginç görüntüler oluşturdu.