Uyuşturucu madde alan gençleri şüpheli hareketleri ele verdi - Son Dakika
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Uyuşturucu madde alan gençleri şüpheli hareketleri ele verdi

30.08.2022 09:58
Uyuşturucu madde alan gençleri şüpheli hareketleri ele verdi

Kocaeli'de bekçilerin hareketlerinden şüphelendiği 2 şüphelinin bulunduğu araçtan uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat çıktı.

Kocaeli'de bekçilerin hareketlerinden şüphelendiği 2 şüphelinin bulunduğu araçtan uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat çıktı.

Olay, 22.30 sıralarında Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan bekçiler, araç içerisinde bulunan F.Z. ve H.A. isimli iki şahsın durumundan şüphelenmesi üzerine şahıslara GBT sorgusu yaptı. Sorgu esnasında araçta 2 payp ve payp içerisinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Değirmendere, Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde alan gençleri şüpheli hareketleri ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu madde alan gençleri şüpheli hareketleri ele verdi - Son Dakika
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