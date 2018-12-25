Kocaeli'de Beklenen Kar Yağışı Başladı
2 saat önce
Kocaeli'de beklenen kar yağışı başladı Kentin yüksek kesimleri beyaza büründüKOCAELİ - Kocaeli'de hafta başında sıcakların düşmesi sonrası beklenilen kar yağışı başlaması ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Kocaeli
'de beklenen kar yağışı başladı
Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü
KOCAELİ - Kocaeli'de hafta başında sıcakların düşmesi sonrası beklenilen kar yağışı başlaması ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Meteoroloji'nin Kocaeli'de 2 günlük kar yağışı olacağı uyarılarının ardından beklenilen kar yağışı başladı. Hafta başında sıcakların düşmesi sonrası dün gece yeniden başlayan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Gündüz saatlerinde de etkisini gösteren kar yağışı ile Türkiye
'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Kartepe
başta olmak üzere şehrin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında hazırlıklarını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
kar timleri ise yağışın etkili olduğu alanlarda yolların kapanmaması adına kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:09 Kaynak: İHA
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