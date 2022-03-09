Kocaeli'de beklenen kar yağışına karşı tedbirler alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de beklenen kar yağışına karşı tedbirler alındı

09.03.2022 10:58
Kocaeli'de beklenen kar yağışına karşı tedbirler alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yarından itibaren etkili olması beklenen kar yağışının getirebileceği olumsuzluklara karşı 12 ilçede, 91 noktada 220 araç ve 650 personelin hazır olduğunu bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yarından itibaren etkili olması beklenen kar yağışının getirebileceği olumsuzluklara karşı 12 ilçede, 91 noktada 220 araç ve 650 personelin hazır olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte etkisini göstermesi beklenen kar yağışı öncesi tedbirlerini alan karla mücadele ekiplerinin ekipmanlarını ve iş makinelerini hazırladığı belirtildi.

Kentin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları için ekiplerin oluşturulduğu ve hazırlıkların tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Büyükşehir, 12 ilçede 91 noktada, 220 araç ve 650 personelle karla mücadeleye hazır. Karla mücadele için hazır bekleyen ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ekiplerin iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbet tutacağı, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları güvenli hale getirmek için mücadele edeceği kaydedildi.

Kocaeli'de beklenen kar yağışına karşı tedbirler alındı

YORUMLAR
500
Pendik Belediyesi ekipleri Perşembe günü beklenen kar yağışına yönelik hazırlıklarını tamamladı Pendik Belediyesi ekipleri Perşembe günü beklenen kar yağışına yönelik hazırlıklarını tamamladı Esenler Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı bir dizi önlem aldı Esenler Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı bir dizi önlem aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de beklenen kar yağışına karşı tedbirler alındı - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Bitlisli Mutki Aşireti bombayı patlattı! Dünya devi Chelsea'yi satın alıyorlar
11:05 Tansu Çiller boy göstermeye devam ediyor! Şimdi de koalisyon hükümeti hakkında konuştu
10:59 Meteoroloji'den İstanbullulara önemli uyardı: Kar 20 santimetreye yükselecek
10:56 Taliban kız çocuklarının eğitim almasını durdurmuştu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı tartışma yarattı
10:46 Altın yükselişine devam ediyor! Gram fiyatı 960 liradan işlem görüyor
10:43 Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
10:34 Hülya Avşar, Cemal Güzelci'ye ikinci bir şans verdi!
10:25 Erdoğan, Putin görüşmesinin ayrıntılarını MYK'da anlattı: İşgale de yaptırımlara da karşıyız
10:24 Partilerde liderlerden sonra en çok beğenilen siyasetçiler kim? İşte geleceğin lider adayları isimler
10:22 Belki de bu son görüşü olacak: Ukraynalı çocuk cepheye giden babasına öyle bir sarıldı ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 11:17:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de beklenen kar yağışına karşı tedbirler alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement