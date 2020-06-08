Kocaeli'de Belediye Başkanı Büyükakın'dan tedavi gören yavru karacaya özel ilgi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, doğal yaşam parkı Ormanya'da tedavi gören yavru karacayı besledi.

Parkta Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Büyükakın, yaban hayatı canlılarına yönelik kurulan hayvan sağlık merkezinin çalışması hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Büyükakın, izleme, koruma, tedavi ve karantina gibi kritik müdahalelerde bulunulan merkezde, Kandıra ilçesinde bir tarım işçisince bulunan ve bir süredir Ormanya'da tedavi gören karaca yavrusuyla yakından ilgilendi.

Zayıf ve yorgun düşmüş durumdaki karacayı besleyen Büyükakın, yaptığı açıklamada, "Bu merkezimiz bölgemizin yaban canlı yaşamına çok önemli destek veriyor. Milli parklarımızın teslim ettiği bu karaca yavrusunu, tedavisinin ardından Ormanya'daki doğal yaşama salacağız" dedi.

Büyükakın, Ormanya'nın 73 farklı türde 916 hayvanı barındıran, 24 karavan ve 50 çadır kapasiteli kamp alanı ile Kocaeli dışından da doğaseverlerin uğrak yeri haline geldiğine işaret ederek, Çocuk Hayvanat Bahçesi, 500 araçlık ücretsiz otoparkı, 8 kilometrelik bisiklet, 18 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 5 bin kişi kapasiteli mesire alanı ile insanların doğayla baş başa ve güvenli deneyimler yaşamasına imkan sunduğunu ifade etti.

Büyükakın, şunları kaydetti:

"Çocuk Hayvanat Bahçesi alanımızda 67 türde 766 hayvan bulunmakta. Yaban yaşam alanımızda ise hayvanların doğal ortamları muhafaza edilerek oluşturulan doğada popülasyonları azalan türlerin çoğaltılarak doğal yaşam alanlarına tekrar salınmasını sağlıyoruz. Ziyaretçilere, nadir türleri de görme fırsatı sunuyoruz. Kuğular genellikle beyaz bilinir ancak siyah kuğu görmek isteyenleri de Ormanya'ya bekliyoruz. Bu güzellikler bugüne kadar milyonlarca kez ziyaret edildi. Çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımızı burada ağırlamaya devam edeceğiz."