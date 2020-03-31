Kocaeli'de belediye başkanları ve kurumların yetkililerinden

Kocaeli'de bazı belediye başkanları ve kurum yetkilileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya 2 aylık maaşını bağışladığını aktardı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise kampanyaya bir aylık maaşıyla destek verdiğini bildirdi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyayı desteklediğini belirterek, bir aylık maaşını bağışladığını kaydetti.

Sosyal medya hesabından bir aylık maaşını bağışladığını açıklayan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Çok daha önce ilan etmiştim. Şimdi vereceğim yer belli oldu. Ben de 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyor, bir aylık maaşımı kampanyaya bağışlıyorum. Allah bir daha bu aziz milletimizi böyle bir musibete düçar etmesin." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya destek kapsamında bir aylık maaşını bağışladığını duyurdu.