Kocaeli'de belediye işçisinin yolda bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, belediye işçisinin yolda bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, rutin devriye görevini yerine getirdikleri sırada Yürüyüş Yolu'nda cüzdan buldu.

Cüzdanın sahibine ulaşmak için çalışma başlatan ekipler, bu kişinin kimlik bilgilerine ulaştı. Cüzdan, ev adresi belirlenen Saime Bozkaya'ya, kimlik bilgileri teyit edilerek verildi.

Bozkaya da duyarlı davranışları ve özverili çalışmalarından dolayı zabıta ekiplerine teşekkür etti.