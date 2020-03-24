Kocaeli'de belediye kurslarında sağlıkçılar için 100 bin maske üretilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de belediye kurslarında sağlıkçılar için 100 bin maske üretilecek - Son Dakika

Kocaeli'de belediye kurslarında sağlıkçılar için 100 bin maske üretilecek

6 saat önce

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, meslek ve sanat eğitimi kurslarında, sağlık çalışanları için 100 bin maske üretecek.

Kocaeli'de belediye kurslarında sağlıkçılar için 100 bin maske üretilecek, System.String[]

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, meslek ve sanat eğitimi kurslarında, sağlık çalışanları için 100 bin maske üretecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KO-MEK), koranavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için maske ve koruyucu kıyafet üretimine başlandı. Kurslarda görev yapan usta öğreticilerden temizlik görevlisine kadar tüm personel, maske ve koruyucu giysi üretimi için seferber oldu. Ham madde eksiğinin giderilmesinin ardından başlatılan üretimde, ilk etapta 100 bin maske yapılıp, sağlık çalışanlarına gönderilecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:49 Kaynak: DHA

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