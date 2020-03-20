Kocaeli'de belediye otobüslerini kullanan yaşlı sayısı yarıya düştü - Son Dakika
Son Dakika Genel Kocaeli'de belediye otobüslerini kullanan yaşlı sayısı yarıya düştü - Son Dakika

Kocaeli'de belediye otobüslerini kullanan yaşlı sayısı yarıya düştü

6 saat önce

Kocaeli'de belediye otobüslerini kullanan yaşlı sayısı yarıya düştü Kocaeli'de korona virüse karşı alınan tedbirleri anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye otobüslerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşların sayısının günlük 35 binden yaklaşık 14 bin'e düştüğünü söyledi.

Kocaeli'de belediye otobüslerini kullanan yaşlı sayısı yarıya düştü

KOCAELİ - Kocaeli'de korona virüse karşı alınan tedbirleri anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye otobüslerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşların sayısının günlük 35 binden yaklaşık 14 bin'e düştüğünü söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli'de dezenfekte çalışması yapan Belediye bünyesindeki ekiplerle ile bir araya gelerek, özverili çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür etti. Ekipler ile sohbet eden Büyükakın, yaptığı açıklamada korona viürüsle mücadele etmek için 22 araç ve 70 personelle 08.00 ile 00.00 saatleri arasında sahada dezenfeksiyon çalışmasını yaptıklarını söyledi. Tedbirlerle ilgili bilgiler aktaran Büyükakın, vatandaşların evlerinden çıkmamalarının büyük önem arz ettiğini belirterek, belediye otobüslerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşların sayısının günlük 35 binden yaklaşık 14 bin'e düştüğünü ifade etti.

"Bütün vatandaşlarımız bilsin ki biz süreci iyi bir şekilde yürütüyoruz "

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tedbir çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Büyükakın, "Önemli olan bizim ekip, ekipman, koordinasyon anlamında sürece hazır olarak başlamış olmamız. İlk virüs vakası duyurusundan sonra sürece hazır bir şekilde başladık. Bazı önlemler daha ilk vaka duyurulmadan alınmıştı. Daha sonra bu önlemlerimiz genelgelere de konu oldu. Bu anlamda bütün vatandaşlarımız bilsin ki biz süreci iyi bir şekilde yürütüyoruz. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere tüm bakanlıklarımız üzerlerine düşen görevleri çok başarılı br şekilde yürütüyorlar. Biz de Kocaeli'de bu işinde olan Kocaeli Valiliği ile birlikte tüm çalışmaları başarılı, titizlikle, bilimsel verilere dayanarak ve ne yaptığımızı bilerek yürütüyoruz" dedi.

"Evinizde kalın"

Vatandaşların sokağa çıkmamasının önemli olduğuna vurgu yapan Büyükakın, "Riske etmeyin. Evinizde kalın. Sadece kendi hayatınızı değil, sevdiklerinizin hayatını da riske ediyorsunuz. Bu işin şakası yok. Burada önemli olan evlerimizde kalmayı başarmak. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım. Evde kalmak sıkıcı olabilir. Ama evde kalmanın süresini kısaltmanın tek bir yolu var. O da evde kalmak. Evde kalmayı ne kadar başarabilirsek, bu yayılım süreci de o kadar kısa sürede sonlanacak. Biz evde kalma konusunda tedbirleri titizlikle uyguladığımızda enfekte olan vatandaşlarımız hızla tedavi edilmiş olacağından dolayı salgın duracak. Ama biz bu tedbirlere uymazsak, sosyal mesafelerimizi aşmazsak bu evde kalma süreci daha da uzayacak"

"Biz belediyemizin tüm birimleri ile yaşlıların ihtiyaçlarını karşıla maya hazırız"

Yaşlı vatandaşların evlerinden çıkmadan hizmetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanabileceğini ifade eden Büyükakın, "Biz imkanlarımızı olağanüstü bir şekilde arttırdık. Tedbirler çerçevesinde şu anda evinde yemek yapmaktan aciz olanlar varsa bize telefonla ulaşsınlar. 153 numaralı çağrı hattımızı arasınlar. Biz kendilerinin ihtiyaçlarının tamamını götürelim. Dışarı çıkmak zorunda değiller. Biz belediyemizin tüm birimleri ile kendilerinin ihtiyaçlarını karşıla maya hazırız. Sadece evlerinde kalsınlar. Büz bu süreci başarılı bir şekilde yürütelim" diye konuştu.

14 bin hala çok yüksek bir rakam

Son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünü kullanan vatandaşların sayısında büyük ölçüde düşüş olduğunu belirten Büyükakın, "Otobüsleri kullanan yaşlı vatandaşlarımızın sayısında düşüş var. Yarı yarıya azaldı. Fakat, 14 bin hala çok yüksek bir rakam. Normal zaman verilerine göre bu rakam şu ankinin iki katından daha fazlaydı. 14 bine kadar indi. Ama bu rakam bizim için hala çok yüksek. 64 yaşından büyük olan vatandaşlarımız ücretsiz biniş yaptıkları için bu veriye ulaşabildik" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de belediye otobüslerini kullanan yaşlı sayısı yarıya düştü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:12 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti         
12:36
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil         
11:48
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Gonca Vuslateri'den Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap         
09:14
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor         
09:06
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi         
23:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 02:48:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de belediye otobüslerini kullanan yaşlı sayısı yarıya düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]