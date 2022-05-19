Kocaeli'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

19.05.2022 10:13
Kocaeli'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan E.A. yönetimindeki 41 BR 398 plakalı belediye otobüsü ile ters istikamette seyreden M.A. yönetimindeki 06 KRS 36 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.A. ve otomobilde bulunan N.A. yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kavşakta iki aracın çarpışma anı kamerada Kavşakta iki aracın çarpışma anı kamerada Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Osmangazi, Otomobil, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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