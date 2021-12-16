Kocaeli'de belediye temizlik görevlisi, hafriyat sahasında vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde belediye temizlik görevlisi, hafriyat döküm sahasında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki hafriyat döküm sahasında, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başından silahla vurulmuş halde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Körfez Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Celal Serçe'ye (47) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Serçe, görev yaptığı 2015'te çöplerin arasında bulduğu çantadan çıkan 20 bin lirayı sahibine teslim etmiş ve daha sonra ödüllendirilmişti.