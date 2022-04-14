Kocaeli'de beli tutulduğu için gemide mahsur kalan personel kurtarıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, beli tutulduğu için gemide mahsur kalan personelin yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.
Güney Mahalle mevkisindeki limanda, bir geminin köprü üstü bölümünde beli tutulan personelin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla geminin köprü üstü bölümüne çıktı.
Beli tutulduğu için hareket edemeyen personel, sedyeye bağlanarak güvenlik şekilde merdivenle kurtarıldı.
Gemi personeli, ambulansla Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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