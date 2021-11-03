Kocaeli'de beton elektrik direğinin altında kalan işçi öldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, elektrik direğinin altına kalan işçi hayatını kaybetti.

Akçat Mahallesi girişinde elektrik hatlarında ve direklerinde yapılan yenileme çalışmaları esnasında bir firmada çalışan A.D'nin (57) üzerine beton elektrik direği devrildi.

Direğin altında kalarak ağır yaralanan işçiye, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

İşçi, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.