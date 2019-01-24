Kocaeli'de Beton Mikseri Devrildi

Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Karamürsel Kayacık
Mahallesi İzmir Yalova
bağlantı yolunda, Yüksel Ç. idaresindeki 34 KP 3950 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Araç
, daha sonra refüje çarparak devrildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.