Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Beton Mikseri Devrildi

Kocaeli'de Beton Mikseri Devrildi

2 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kocaeli'de Beton Mikseri Devrildi, System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Karamürsel Kayacık Mahallesi İzmir Yalova bağlantı yolunda, Yüksel Ç. idaresindeki 34 KP 3950 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Araç, daha sonra refüje çarparak devrildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:43 Kaynak: AA

Kayacık, Karamürsel, Kocaeli, Güncel
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