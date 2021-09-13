Kocaeli'de biberiye hasadı sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve kırsal kesimi desteklemek amacıyla başlattığı TABİP kapsamında, 2.6 milyon aromatik bitkinin geçen ay başlanan hasadı sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği, "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında, geçen ay başlanan biberiyenin hasadı devam ediyor. İl genelinde 1200 dekar alana dikilen yaklaşık 2.6 milyon biberiyenin hasadına geçen ay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın da katılımıyla başlanmıştı. İstenen boyuta gelen ürünlerin hasadı, istihdam edilen kadın çiftçiler tarafından sürüyor. Hasadın bereketli geçmesi dolayısıyla çiftçilerin yüzü gülüyor.

Kırsal kalkınma hedefleniyor

Başkan Büyükakın'ın kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına büyük katkı sağlaması amacıyla başlattığı, Kocaeli'nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan TABİP ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiricilerine destek sağlanıyor. Proje ile ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de amaçlanıyor.

Tıbbi nane yetiştiriciliği sürüyor

Öte yandan Kocaeli Üniversitesi Kartepe Arslanbey yerleşkesinde 40 dekar alanda ise tıbbi nane yetiştiriciliği yapılıyor. Hasat edilecek boyuta gelen ürünlerin program dahilinde hasadına başlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda ziraat mühendisleri dikim yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağlarken, çiftçilere danışmanlık hizmeti de veriyor. - KOCAELİ