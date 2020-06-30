Kocaeli'de bıçakla yaralama - Son Dakika

Kocaeli'de Afganistan uyruklu kadın tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Yeşil Irmak Caddesi üzerinde ikamet eden Afganistan uyruklu baba M.M. ile oğlu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonucunda anne S.K, M.M'yi baldırından bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan S.K. emniyete götürülürken ailenin yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlendi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan baba M.M ve ailesi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.