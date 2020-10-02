Kocaeli'de bıçaklanan kişi 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, akli dengesi yerinde olmayan kişi tarafından bıçaklandığı iddia edilen Volkan Mercan, 13 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 19 Eylül'de Volkan Mercan (42) bir arkadaşıyla namaz saatini beklemek üzere İzmit Bekirdere mevkisindeki dernek lokaline ait çay ocağına gitti.

İki arkadaş sohbet ettikleri sırada, tanımadıkları bir kişi yanlarına gelerek Volkan Mercan'ı bıçakladı.

Kalbinden ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Mercan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Mercan, 13 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüpheli ise bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırılmıştı.