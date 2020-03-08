Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Orhangazi Mahallesi Belediye Meydanı'nda M.A. (24) ile Kamil Hamdi Arıkan (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arıkan'ı bıçakla boynundan yaralayan M.A, olay yerinden Adnan Kahveci Parkı'na doğru koşarak uzaklaştı. M.A, parkta tartıştığı V.B'yi de (27) göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kamil Hamdi Arıkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. V.B'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli M.A. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alındı.

Orhangazi, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minibüs şoförü öldürüldü, yolcular dehşeti yaşadı
Suudi Arabistan Kralı Selman, öldüğü iddialarının ardından ilk defa görüntülendi İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü 100 yaşındaki Çinli hasta koronavirüsü yendi

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 04:18:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]