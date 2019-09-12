Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Yeniyalı Mahallesi'nde Mert Karaman (19) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Karaman, karnından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Karaman, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman, Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:04 Kaynak: AA
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