Kocaeli'de Bıçaklı Kavga
1 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi 1051. Sokak'ta iki akraba arasında çıkan kavga, diğer aile bireylerinin de karışmasıyla büyüdü.
Kavgada, İsa G. ve eşi ile kızı bıçakla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:44 Kaynak: AA
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