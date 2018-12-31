Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

28 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yarımca Atalar Mahallesi'nde gerçekleştirilen kamyoncular kooperatifi toplantısı sonrası iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişilerce, Erol T. ve Cavit S. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:13 Kaynak: AA

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