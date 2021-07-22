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Kocaeli'de bıçaklı kavgada ölen federasyon başkanı için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Kocaeli'de bıçaklı kavgada ölen federasyon başkanı için cenaze töreni düzenlendi

22.07.2021 18:58
Kocaeli'de bıçaklı kavgada ölen federasyon başkanı için cenaze töreni düzenlendi, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin önünde çıkan kavgada, eski damadı tarafından bıçaklandığı öne sürülen Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun (51) için cenaze namazı kılındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin önünde çıkan kavgada, eski damadı tarafından bıçaklandığı öne sürülen Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun (51) için cenaze namazı kılındı.

Olgun için Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, ağabeyleri İsmail ve Recep Olgun taziyeleri kabul etti.

Törene, Olgun'un yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Fikri Işık, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcı Hasan Bitmez, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve federasyon üyeleri katıldı.

Cenaze namazını Olgun'un emekli imam ağabeyi Recep Olgun kıldırdı. Olgun'un cenazesinin, yarın Gümüşhane Kelkit Merkez Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli İ.G, babası M.G, annesi A.G. ile kız kardeşi H.G'nin Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Gebze Adliyesine götürüldü.

Olay

İddiaya göre, İ.G. dün velayeti annesinde olan çocuğunu almak üzere 5 yakınıyla Olgun'un Barış Mahallesi 1818 Sokak'taki evine gelmiş, boşandığı eşinin annesinin, çocuğu teslim ettiği sırada tartışma çıkmıştı.

Tartışmaya dahil olan Süleyman Olgun, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eski damadı tarafından bıçaklanmıştı.

Bayramlaşmak üzere evde bulunan 4 kişi balta ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanmış, hastanelere kaldırılan yaralılardan Süleyman Olgun, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kavganın ardından şüpheli İ.G, babası M.G. ile annesi A.G. ve kız kardeşi H.G. gözaltına alınmıştı.

Kocaeli'de bıçaklı kavgada ölen federasyon başkanı için cenaze töreni düzenlendi

Süleyman Olgun, Kocaeli, Cenaze, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bıçaklı kavgada ölen federasyon başkanı için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika


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