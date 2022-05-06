Kocaeli'de bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi

06.05.2022 11:22
Kocaeli'de bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi.

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi.

Kocaeli'de jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, A.K isimli şahsın Ankara'dan Kocaeli'ye araçla yüklü miktarda kaçak alkol ve bandrolsüz etil alkol getireceği yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde 5 litrelik şişeler içerisinde 160 ve 1 litrelik şişeler içerisinde 600 olmak üzere toplam bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli'de bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi
Kocaeli'de bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi

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Jandarma, Kocaeli, Ankara, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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