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Kocaeli'de bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi

08.02.2022 20:11
Kocaeli'de bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla bir şahıs üzerinde, bin 416 adet sikke olmak üzere toplam bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla bir şahıs üzerinde, bin 416 adet sikke olmak üzere toplam bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. İhbar çalışmaları neticesinde Gebze'nin Eskihisar Mahallesi'nde bulunan H.A. isimli şahıs üstünde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 416 adet Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait sikke, 120 adet tarihi obje, (yüzük, bilezik, süs eşyası vb.) olmak üzere toplam bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere jandarma ekipleri tarafından ele konulurken, H.A. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

(Cihan Atik/İHA)

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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